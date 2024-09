La Nutella vegana già in vendita a Napoli a metà prezzo: ma era un carico rubato

La nuovissima Nutella vegana già in vendita a Napoli ad un prezzo scontatissimo, ma si trattava di vasetti rubati a giugno e destinati in Francia.

La Nutella vegana già in vendita a Napoli era rubata

Già disponibile a Napoli, in grande quantità nel primo giorno della presentazione ufficiale, ieri 3 settembre 2024, e ad un prezzo stracciato: 2,60 euro rispetto ai 4,49 di listino. Un affarone per gli amanti della Nutella ed in particolare per i tanti che aspettavano con ansia di assaggiare la nuova Nutella Plant Based: peccato che si sarebbe trattato, stando a quanto riportato da ANSA, di un carico rubato.

A scoprirlo sono stati i NAS, guidati dal comandante Alessandro Cisternino ed allertati da una segnalazione: i militari sono intervenuti in un negozietto del centro storico di Napoli che esponeva la gustosa novità, riscontrando l’illecito.

I barattoli, tutti da 350 grammi, avrebbero infatti fatto parte di una partita di prodotto destinata in Francia e sottratta lo scorso giugno: la Nutella vegana, prodotta in Campania a S.Angelo dei Lombardi, sarebbe stata tenuta “nascosta” fino alla presentazione ufficiale del prodotto alla stampa, che si è tenuta proprio ieri. Una volta ufficializzato il prodotto, i vasetti sarebbero finiti sugli scaffali di alcuni negozi, ad un “prezzo speciale”.

Si cerca il resto del carico rubato

Le confezioni sequestrate dai Nas saranno destinate alla distruzione: ma quelle sequestrate a Napoli (vicino a piazza Dante, presumibilmente nella Pignasecca) sono solo una parte del carico rubato: i carabinieri stanno indagando per recuperare il resto del carico che potrebbe essere finito anche in altre città.

Sono infatti diversi i video “promozionali” su TikTok nei quali i barattoli di Nutella Plant Based sono apparsi anche nel salernitano a prezzi particolarmente “vantaggiosi”. Al momento, il prodotto è distribuito ufficialmente soltanto in Italia, Francia e Belgio: la vendita sarà estesa agli altri mercati europei soltanto a partire dal 2025.