A Napoli già si pensa al Natale, tra luminarie e alberi: l’avviso pubblico per i privati

Il Comune di Napoli ha lanciato un avviso pubblico per individuare aziende locali e privati che possano contribuire all’installazione delle luminarie di Natale per le festività 2024/2025.

Luminarie di Natale a Napoli 2024: l’avviso pubblico

Non potendo dare seguito al protocollo stipulato con la Camera di Commercio che avrebbe dovuto sostenere il finanziamento delle luminarie, l’amministrazione comunale partenopea si è messa al lavoro autonomamente fin da prima dell’estate per offrire ai napoletani e ai turisti che arriveranno in città durante le feste, un’immagine della città in linea con il periodo.

Per abbellire la città il Comune ha chiamato a raccolta importanti aziende locali che potranno contribuire alla realizzazione degli addobbi natalizi valorizzando, allo stesso tempo, anche le loro attività. L’avviso pubblico, infatti, mira all’acquisizione di sponsorizzazioni che possano integrare i fondi già stanziati dal Comune stesso e dalla Città Metropolitana per garantire l’atmosfera natalizia con la suggestione delle luminarie in tutta la città.

Grazie alle risorse messe a disposizione Comune e Città Metropolitana è stata avviata una procedura di gara per la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni luminose che resteranno attive nel periodo che va dall’8 dicembre prossimo al 10 gennaio 2025. La città è stata divisa in quattro lotti accorpando le Municipalità, in maniera da garantire una copertura capillare del territorio. La scadenza del bando di gara è il 17 settembre.

Per integrare installazioni luminose e alberi di Natale che verranno collocati da chi si aggiudicherà l’appalto, il Comune ha deciso di ricorrere alle sponsorizzazioni. Il 13 settembre si chiuderanno i termini per l’adesione da parte dei privati.

Le aziende che decideranno di rispondere positivamente all’avviso dovranno presentare le proprie proposte su come rendere più belle e attrattive le strade della città tramite installazioni luminose che possano dare spazio alla magia del Natale con particolare attenzione al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale. Gli sponsor aderenti potranno veicolare il proprio marchio o nome attraverso tali attività, godendo di un ritorno di immagine.

“La collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i privati rappresentano un valore aggiunto, specialmente in una realtà come Napoli che sta vivendo una fase di grande espansione del fenomeno turistico” – ha dichiarato l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

“Rendere la città ancora più suggestiva nel periodo natalizio con l’installazione di alberi di Natale e luminarie contribuisce a creare quell’atmosfera che fa di una visita turistica un evento esperienziale. Le imprese che operano sul nostro territorio sapranno cogliere quest’occasione che non offre solo un ritorno di immagine, ma è anche un contributo concreto all’arricchimento della bellezza della città”