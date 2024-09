Lutto nel mondo dello spettacolo e in quello della comunicazione. È morto all’età di 84 il conduttore televisivo e giornalista Luca Giurato, stroncato improvvisamente da un infarto fulminante che l’ha colpito mentre si trovava in compagnia della moglie Daniela Vergara a Santa Marinella.

È morto Luca Giurato: il giornalista stroncato da un malore. Aveva 84 anni

Ed è stata proprio la consorte ad annunciare attraverso l’agenzia Adnkronos la scomparsa del marito: “Eravamo lì per goderci l’ultimo scorcio d’estate”. La lunghissima carriera televisiva di Giurato è iniziata nel 1992, quando si occupò della rassegna stampa contenuta all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 passò a Domenica In, dalla signora della televisione Mara Venier.

Il giornalista diventò poi uno dei volti principali della storica trasmissione di Rai 1 ‘Unomattina’, fino al 2008.

Ha raggiunto un’ampia notorietà anche per le innumerevoli gaffe e lapsus linguae di cui si rese protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia, in una rubrica chiamata Ci avrei Giurato e in una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in questi minuti, a testimonianza di quanto fosse amato in maniera trasversale. Ciao Luca, che la terra ti sia lieve.

La redazione di Vesuviolive.it si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo.