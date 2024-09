Notte di sangue a Napoli, accoltellato un ragazzo di 26 anni: colpito alla schiena e alla nuca

Notte di sangue a Scampia dove un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato, finendo all’ospedale Cardarelli di Napoli. A renderlo noto è l’Ansa.

Ragazzo di 26 anni accoltellato a Scampia: come sta

Il giovane sarebbe stato colpito da alcuni fendenti alla schiena e alla nuca. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione e l’autore del brutale gesto è ancora in via di identificazione. Sul posto sono giunti i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda.

Il ferimento è avvenuto in via Monterosa, a Scampia, dove si trovava la vittima nella tarda serata di ieri. Il 26enne è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli: stando a quanto si apprende, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Soltanto pochi giorni fa, ancora a Napoli, si è verificato un altro grave ferimento ai danni di Bruno, un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato picchiato brutalmente da due ragazzi a seguito di una banale discussione con una sua coetanea, nonché fidanzata di uno dei due aggressori.

I due avrebbero prima preso a schiaffi Bruno per poi trascinarlo a terra e colpirlo a calci in faccia fino a rompergli il setto nasale. Il 16enne è stato soccorso prima dal personale della scuola e poi accompagnato all’ospedale del Mare dove è stato operato ed è attualmente ricoverato. A denunciare l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli è stata la mamma del ragazzo.

“Bruno sta meglio ma ha avuto tanta paura. E’ stato preso alla sprovvista e poi erano in due, più grandi di lui, contro uno. Si aspettava che venisse a trovarlo quel ragazzo, perché avrebbe voluto parlargli, ma di certo non si aspettava un’aggressione. Non auguro a nessuna mamma di vivere un’esperienza simile con un figlio che ha rischiato di essere ammazzato” – ha raccontato la donna.