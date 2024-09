NUOVA ALLERTA METEO, ancora forti e improvvisi temporali in Campania: da quando

Temporali in arrivo a Napoli e in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi in vigore dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, mercoledì 25 settembre 2024, su tutto il territorio regionale.

Allerta meteo in Campania domani 25 settembre

Il maltempo interesserà l’intera giornata di domani e riguarderà la quasi totalità del territorio campano. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile sono escluse dall’allerta soltanto la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

La particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali, anche di forte portata, a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

“Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi. Si ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Del resto già le previsioni meteo avevano preannunciato il ritorno di un nuovo vortice atlantico che già nelle scorse ore ha preso il sopravvento in tutta Italia, determinando precipitazioni anche intense da Nord a Sud.

La seconda parte della settimana, invece, per le regioni meridionali vedrà l’arrivo della cosiddetta estate settembrina (caratterizzata da un clima mite e particolarmente piacevole) con il ritorno dell’alta pressione che regalerà giornate più soleggiate e calde. Le temperature potrebbero continuare a salire anche nei giorni seguenti ripristinando un clima quasi tipicamente estivo, spazzando via il maltempo. Visti i cambiamenti del quadro climatico si attendono, tuttavia, nuove conferme in merito.