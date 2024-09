Perturbazione Atlantica in arrivo, temporali e crollo delle temperature a Napoli: da quando

Una nuova perturbazione, stando alle previsioni meteo, prenderà il sopravvento nel weekend provocando temporali e l’arrivo di un fronte freddo anche a Napoli e in Campania.

Meteo, ancora temporali nel weekend a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo, si tratterebbe della terza forte perturbazione che colpirebbe l’Italia in questo turbolento mese di settembre. Già da settimane, infatti, precipitazioni anche intense stanno interessando diverse zone del Paese, spingendo la Protezione Civile della Regione Campania a diramare e prorogare diversi avvisi di allerta meteo.

Mentre al Nord si assisterà ad un quadro climatico tipicamente autunnale, al Sud si alterneranno sole e temporali. A Napoli e in Campania già a partire da oggi, 25 settembre, l’instabilità la farà da padrona con l’allerta meteo di colore giallo in vigore su tutto il territorio per l’intera giornata.

Si assisterà ad un lieve miglioramento soltanto nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, con un cielo prevalentemente nuvoloso. Nel fine settimana spazio nuovamente al maltempo, soprattutto nella giornata di sabato 28 settembre che si rivelerà particolarmente piovosa per la città partenopea.

“Nelle prossime ore avremo piogge su Liguria, alta Toscana, in successivo trasferimento verso Umbria, Lazio e Campania, e in scorrimento lungo la costa occidentale. Anche al Nord avremo qualche piovasco sparso a ridosso dei rilievi mentre all’estremo Sud troveremo una quasi estate con 30-31 gradi” – ha spiegato il meteorologo de Il Meteo Lorenzo Tedici.

“Nel weekend è previsto il terzo vagone del treno di perturbazioni: si tratterà di un fronte da nord-ovest molto veloce, ma capace di causare un importante calo delle temperature anche al Centro-Sud. Domenica avremo massime di 5-7 gradi più basse rispetto al sabato, soprattutto laddove soffieranno venti balcanici settentrionali più intensi”.

“In sintesi, ci aspetta un periodo movimentato, con piogge ma anche frequenti schiarite. La nuova stagione inizia con caratteristiche ibride tra il caldo africano estivo (ancora presente al Sud) e il clima novembrino da impermeabili e ombrelli aperti. Un autunno 2024 in regola con la climatologia, una novità in un’epoca di stravolgimenti climatici” – ha concluso.