A Napoli e in Campania i Migliori Bar d’Italia, 2 eccellenze a punteggio pieno: la classifica

La 25esima edizione della Guida Bar Migliori d’Italia, realizzata da Gambero Rosso insieme a illycaffè, per l’anno 2025 celebra ancora una volta l’eccellenza della Campania che oltre a collezionare 57 insegne, con 8 nuovi ingressi, può contare su 2 fuoriclasse: il Gran Caffè La Caffettiera di Napoli e Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori.

Migliori Bar d’Italia 2025: i locali di Napoli e della Campania

“La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità.

Il caffè resta il protagonista indiscusso ma nel corso degli anni ad affiancarlo sono arrivati scenografici lievitati da colazione, ricche selezioni di prodotti dolci e salati, aperitivi, mocktail, drink a tema caffe, interessanti cocktail e intriganti abbinamenti food.

“I bar oggi non rappresentano più soltanto il luogo dove si consuma il caffè ma spazio di condivisione, socialità e cultura. In uno scenario complesso come quello attuale, costellato da inflazione e aumento dei costi, vogliamo premiare chi si distingue per un servizio d’eccellenza in grado di offrire una vera e propria experience ai clienti” – ha commentato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè.

L’edizione 2025 contiene oltre 1.100 insegne con ben 106 new entry. Crescono anche le eccellenze premiate con il massimo punteggio, che quest’anno arrivano a 48, e tra le eccellenze riconosciute sono 18 i locali segnalati con una stella, per aver conservato i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi.

La Campania conta 57 insegne e 8 nuovi ingressi con 2 eccellenze a punteggio pieno: si tratta del Gran Caffè la Caffettiera di Napoli – condotto da tre generazioni dalla famiglia Campajola e da oltre 40 anni salotto di Napoli – e di Sal De Riso, icona della pasticceria italiana con la sua arte pasticcera ma anche ottimi cappuccini e caffè nel locale di Minori.

Gli 8 nuovi locali che sono entrati a far parte della guida quest’anno sono: Giordano1983 a Montesarchio (BN); Diaz Microtorrefazione a Napoli; The Florist Bar a Napoli; It’s – Caffè & Bistrot a Napoli; Posca a Napoli; Blue Turtle a Napoli; Dolce è la vita a Ischia; Castorino – Amore Espresso a Salerno. Di seguito la guida completa della Campania.

GUIDA-BAR-CAMPANIA