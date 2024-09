VIDEO/ Cinque auto proteggono un cane in autostrada: l’incredibile salvataggio

Hanno fatto il giro del web le immagini di un cane salvato da morte certa in autostrada. In suo soccorso ben cinque automobilisti, che appena hanno notato il quadrupede sulla carreggiata, hanno immediatamente rallentato iniziando letteralmente a scortarlo.

VIDEO/ Automobilisti eroi salvano un cane in autostrada

Non deve essere stato facile per loro evitare di investirlo: essendo il cane in quel momento molto impaurito, avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di movimento. Eppure i cinque eroi, con un moto oscillatorio, l’hanno lentamente accompagnato verso il guardrail esterno, inducendolo poi a salire su una delle vetture presenti.

Non si conosce il motivo per cui l’animale si trovasse in autostrada, ma è molto probabile che si trattasse di un animale abbandonato come purtroppo capita ancora oggi.

Il numero preciso è impossibile da definire ma si stima che siano nell’ordine delle migliaia gli animali abbandonati ogni anno lungo i 6.661 km di autostrada. L’Art. 727 del Codice Penale – (Abbandono di animali) prevede questo: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

COSA FARE SE SI VEDE UN ANIMALE IN AUTOSTRADA

Se percorrendo un’autostrada ci si imbatte in un animale vagante è importante avvisare subito ecco la corretta sequenza.