Eccellenze del Sud, premio speciale per la RAI di Napoli nei 100 anni dall’invenzione della radio

Il Premio Eccellenze del Sud celebra i 100 anni della radio italiana con un riconoscimento speciale a RAI Radio Live Napoli.

Eccellenze del Sud premia la Radio

Non si è esaurita con la serata del 19 luglio scorso il lungo elenco di premiati di Eccellenze del Sud: l’evento organizzato dall’Associazione Terronian giunto quest’anno alla decima edizione vivrà a breve la propria appendice “autunnale”. Venerdì 4 ottobre 2024 alle 16.00, infatti, è prevista la cerimonia di consegna del premio a RAI Radio Live Napoli nell’ambito del Campania Libri Festival, kermesse dedicata al mondo del libro e dell’editoria al Palazzo Reale di Napoli.

Il Cortile monumentale del Palazzo Reale di Napoli farà da sfondo alla consegna di un premio speciale per celebrare i primi 100 anni della radio italiana: Eccellenze del Sud renderà, infatti, omaggio all’invenzione di Guglielmo Marconi e al suo straordinario compleanno.

RAI Radio Live Napoli, passerella a Palazzo Reale

Il Premio Speciale per la Radiofonia sarà consegnato a RAI Radio e, in particolare, all’emittente radiofonica RAI Radio Live Napoli, che recentemente ha festeggiato il suo primo anno di attività, proprio in questo 2024 in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita della radio italiana e i 70 anni dall’avvio della programmazione della televisione tricolore.

A consegnare il premio speciale sarà la presidentessa dell’Associazione Terronian – che da 10 anni è promotrice del premio: Shara, nome d’arte di Sarah Ancarola, premierà Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Radiotelevisiva RAI di Napoli. Insieme a lui, per celebrare il momento e il compleanno della radio italiana, sarà presente la redazione di RAI Radio Live Napoli.

Il Centro diretto da Parlati, uno dei quattro centri di produzione RAI in Italia assieme a quelli di Roma, Milano e Torino, di anni ne ha invece compiuti 61: inaugurato nel 1963 dall’allora Presidente del Consiglio Amintore Fanfani, ospita produzioni di grande successo per la TV di Stato, sia per quanto riguarda i programmi televisivi, sia per il mondo delle fiction. Inoltre, ospita l’archivio storico della canzone napoletana.