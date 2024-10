Va al lavoro e non torna più a casa, trovato il suo furgone ribaltato. Il miracolo: è vivo

Una vicenda a lieto fine è quella che ha impegnato questa notte i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta che hanno avviato le operazioni di soccorso salvando la vita di un uomo scomparso, residente a Succivo.

Caserta, uomo scomparso salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo, di 80 anni, si era recato a lavoro con il suo furgone ma non aveva più fatto rientro presso la sua abitazione di Succivo. Di qui le ricerche avviate dalla squadra del distaccamento di Marcianise per ritrovare l’anziano e riportarlo a casa.

Nessuna notizia dell’uomo fino a questa mattina quando a lanciare l’allarme sono stati alcuni corridori che, percorrendo una stradina secondaria, hanno notato il furgone capovolto nella vegetazione in via Salvo D’Acquisto, sotto al cavalcavia della Nola-Villa Literno.

L’80enne si trovava all’interno del veicolo ma, quasi come per miracolo, vivo. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il furgone, ne hanno tagliato le lamiere procedendo a tirare fuori l’anziano, subito affidato alle cure del 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale di Marcianise.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione del veicolo con l’utilizzo di un’autogru proveniente dalla sede centrale del Comando. Un episodio che si è concluso, dunque, positivamente. Al momento non si hanno notizie dell’uomo ma pare che non sia in pericolo di vita.