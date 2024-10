SMS di allerta in Campania per “eruzione Campi Flegrei”: quando e perché non allarmarsi

Venerdì 11 ottobre, alle ore 17, i cittadini della Campania riceveranno sui propri cellulari un messaggio con un suono differente da quello abituale, già sperimentato nei mesi scorsi attraverso il test IT-Alert che stavolta simulerà il rischio di un’eruzione imminente ai Campi Flegrei.

Si sottolinea che si tratta semplicemente di un modo per testare il funzionamento del nuovo sistema di allarme pubblico nell’ambito dell’esercitazione Exe Flegrei 2024 che vedrà impegnato il Servizio nazionale della Protezione Civile da mercoledì 9 a sabato 12 ottobre.

IT-Alert, in arrivo messaggio per rischio eruzione ai Campi Flegrei

Lo scenario esercitativo di Exe Flegrei vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente. Di qui l’occasione per realizzare un test IT-Alert per la prima volta su questo scenario specifico.

Così alle ore 17 di venerdì 11 ottobre i cellulari di tutti i cittadini che si troveranno sul territorio della Regione Campania riceveranno il seguente messaggio di TEST: “TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

A causa del fenomeno dell’overshooting il messaggio potrà essere ricevuto anche dagli utenti che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania. Sul sito di IT-Alert è possibile anche accedere alla pagina dedicata dove poter visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini saranno invitati a compilare a seguito della ricezione.

Si evidenzia, ancora una volta, che si tratta di una semplice prova e che, al momento, stando alle fonti scientifiche più autorevoli, non sussiste alcun allarme per la zona dei Campi Flegrei. Le esercitazioni si rivelano di fondamentale importanza in quanto grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile potenziare sempre più lo strumento, verificando il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace.