METEO/ L’Uragano Kirk colpirà anche la Campania: cos’è e quando arriverà

Una nuova fase di maltempo colpirà il Nord Italia ma anche la Campania con l’arrivo dell’Uragano Kirk che, stando alle previsioni meteo, provocherà ancora forti temporali nelle prossime ore.

Arriva l’Uragano Kirk in Campania: ecco quando

Attualmente l’uragano si sta muovendo verso l’Europa, procedendo a passo spedito dai mari più freddi e profondi, ed entro domani, giovedì 10 ottobre, potrebbe far sentire i suoi effetti anche in Italia, attraversando Francia e Germania.

“L’uragano Kirk è partito dall’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, più di 10 giorni fa, ha sfiorato le Bermuda e poi ha virato in modo estremo verso est. Dopo aver raggiunto categoria 4 con venti ad oltre 210 km/h, il vortice è transitato a Nord delle Azzorre come tempesta tropicale e ha puntato il continente europeo” – ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo.

“Nelle ultime ore, in modo raro e anomalo, Kirk si è avvicinato alla terraferma europea, esattamente tra Portogallo e Nord della Spagna: da quella posizione sta inviando qualche rovescio e un vento sostenuto anche verso l’Italia ma il grosso arriverà domani sul nostro territorio“.

“Giovedì l’ex Uragano Kirk transiterà dalla Francia verso la Germania e da questa posizione invierà marcato maltempo sull’Italia. Al mattino sono previste piogge intense su Liguria e Lombardia, dal pomeriggio le spire di Kirk spingeranno piogge copiose verso il Triveneto e su gran parte del versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania“.

Sarà, dunque, un “giovedì nero” dal punto di vista climatico, che trascorrerà all’insegna del maltempo, tra precipitazioni e forti raffiche di vento. La situazione dovrebbe migliorare in prossimità del fine settimana quando, soprattutto al Sud, è previsto un ritorno dell’anticiclone africano che regalerà un weekend piacevole di sole mettendo per un attimo in pausa l’instabilità autunnale. L’inizio della nuova settimana, invece, potrebbe rivelarsi ancora turbolento ma vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.