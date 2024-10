Investito e ucciso dal treno, l’EAV: “Dipendenti provati. Attraversare i binari è vietato”

A seguito dell’incidente avvenuto questa mattina presso la stazione di Acerra, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno, l’EAV ha fornito aggiornamenti sulla vicenda comunicando il ripristino della circolazione sulla tratta.

Investito e ucciso dal treno a Acerra: la nota dell’EAV

L’impatto è avvenuto in mattinata quando la vittima, che stava attraversando sui binari per raggiungere la banchina dal lato opposto, è stata investita dal treno in transito. Il convoglio, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, transitava su quella tratta senza, però, effettuare la sosta.

Probabilmente l’uomo si sarebbe incamminato sui binari senza, però, accorgersi dell’arrivo del treno che, non dovendo effettuare la fermata, procedeva a velocità sostenuta. Un violento impatto che avrebbe decretato il decesso della vittima, non ancora identificata.

“Con riferimento all’investimento verificatosi questa mattina presso la stazione RFI di Acerra, terminati i rilievi da parte delle autorità preposte si comunica che il treno non è stato sequestrato, la linea è stata riaperta ed è ripresa la circolazione” – si legge nella nota diffusa dall’EAV.

“Il presidente di EAV Umberto De Gregorio esprime vicinanza al personale viaggiante che conduceva il treno, visibilmente provato dall’accaduto. Eav invita sempre tutti alla massima attenzione quando si è all’interno delle stazioni ferroviarie e ricorda che attraversare i binari è assolutamente vietato. Si esprimono inoltre le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima ancorché ancora non ancora individuata”.