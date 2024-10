L’ultimo saluto al piccolo Gabriele, il bimbo di 10 anni morto a scuola: lutto nel Napoletano

Proclamato il lutto cittadino a Quarto, in provincia di Napoli, per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, in occasione dei funerali del piccolo Gabriele, il bambino morto a scuola a seguito di un malore.

A Quarto i funerali di Gabriele, il bambino morto a scuola

La cerimonia funebre si svolgerà nel pomeriggio di domani, alle 16:30, presso la parrocchia di Gesù Divino Maestro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sabino, ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie.

Il dramma si è consumato lo scorso 11 ottobre, durante una normale giornata scolastica. Gabriele stava mangiando una merendina durante l’ora di ricreazione, intrattenendosi insieme ai suoi compagni, quando si sarebbe sentito male improvvisamente.

In pochi minuti si sarebbe accasciato per terra e qualcuno lo avrebbe visto anche sanguinare dalla bocca. Momenti di panico tra alunni e insegnanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi ma, purtroppo, per Gabriele non c’è stato nulla da fare.

All’istituto scolastico Borsellino di via Crocillo sono giunti anche i genitori del piccolo e i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Sul caso, intanto, è stata aperta un’inchiesta. Il medico legale, da un primo esame effettuato, non avrebbe rilevato segni di soffocamento sul corpo del bambino andando così ad escludere l’ipotesi dell’asfissia. Sarà soltanto l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Al momento l’unica cosa certa è che il bambino non avrebbe mostrato alcun segno di malessere prima di quell’attimo.

“La morte improvvisa di un bambino di 10 anni, avvenuta mentre era a scuola, ha scosso tutta la comunità provocando una scia di dolore e di sofferenza. La mia vicinanza va ai genitori del piccolo, ai familiari e ai suoi compagni di scuola, alle insegnanti e all’intera istituzione scolastica. Per unirci tutti al dolore di questa famiglia della nostra comunità, nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino” – questa la nota trasmessa dal primo cittadino a poche ore dalla tragedia.