Sul parapetto del balcone, Alessandro Bolide salvato dalla polizia: “Passerà anche questa”

Napoli – Momenti di panico e paura per i vicini di Alessandro Bolide, il celebre comico del programma Made in Sud che, nella mattinata di ieri, sarebbe stato ritrovato sul parapetto del balcone del suo appartamento, a Poggioreale, facendo scattare l’allarme.

Paura per Alessandro Bolide: salvato dai poliziotti

Il tutto sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba quando il comico napoletano si sarebbe sporto dal balcone di casa sua. Immediatamente sono stati avvertite le forze dell’ordine e in poco tempo i poliziotti giunti sul posto hanno raggiunto l’uomo.

Gli agenti sarebbero riusciti a portarlo via di lì, salvandogli la vita. Una tragedia evitata, dunque, per il volto noto della tv che, a poche ore dal salvataggio, ha voluto scusarsi del gesto e ringraziare tutti i suoi followers per la vicinanza mostrata.

“Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento, grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi. Siete gente magnifica” – ha scritto in una Instagram stories utilizzando proprio il brano “Magnifica gente”.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.