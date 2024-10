Grave incidente a Napoli, perde una gamba a 16 anni: Morena torna a casa dopo 4 mesi

Napoli in festa per Morena, la ragazza di 16 anni rimasta vittima di un grave incidente che, dopo ben 4 mesi di ricovero in ospedale, è tornata finalmente a casa.

Incidente al Vomero: Morena è tornata a casa

La ragazza si trovava in via Pietro Castellino, al Vomero, su uno scooter guidato da un suo amico quando sarebbe rimasta vittima del tragico sinistro. Sarebbe stata un’auto ad effettuare un sorpasso azzardato ad alta velocità invadendo la corsia opposta, delimitata dalle strisce continue, schiantandosi contro un’altra vettura che circolava nel senso di marcia opposto e travolgendo il ciclomotore dei ragazzi.

Ad avere la peggio la giovane Morena che a causa delle gravi lesioni riportate durante l’incidente ha dovuto subire l’asportazione di un arto inferiore, rischiando di perdere anche l’altro. La 16enne ha trascorso ben 4 mesi in ospedale e solo oggi è ritornata a casa.

“La vita di questa ragazza è inesorabilmente cambiata. Potrà continuare a fare quello che ha sempre amato, potrà coltivare i propri sogni se correttamente supportata ma il problema è che non doveva andare così” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Come può un genitore essere sereno quando i suoi figli sono in giro e per le strade sfrecciano pericolosi delinquenti che non si fermano neanche a prestare soccorso alle vittime colpite proprio da loro? Come possono tutti quanti non temere per la propria vita, per la propria incolumità, e quella dei loro cari, quando le istituzioni continuano ad assistere impassibili alle stragi sulle strade? E’ tempo di dare un forte segnale in tal senso. Auguro a Morena tutto il meglio possibile sperando che la sua storia possa smuovere le coscienze e dare il via ad una nuova era” – ha concluso.