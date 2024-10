Arriva un grosso anticiclone, torna il caldo in Campania: temperature anomale per l’autunno

Dopo una fase di maltempo e instabilità che ha coinvolto gran parte d’Italia, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni un grosso anticiclone prenderà il sopravvento favorendo il ritorno di un gradevole caldo soprattutto in Campania e, più in generale, al Sud.

Meteo, torna il caldo in Campania: quando

In queste ultime settimane diverse perturbazioni hanno causato non pochi disagi alla cittadinanza. La scorsa settimana il violento vortice ciclonico ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto a Piano di Sorrento e in Costiera Amalfitana, generando anche una pericolosa frana a Positano. Nel frattempo, a Torre del Greco, a seguito del forte maltempo è crollata la facciata di un edificio.

Un’ondata temporalesca che non ha fatto che accentuarsi anche in queste ultime ore: ad Ischia, dalla serata di ieri, si sono verificati diversi allagamenti, con strade come fiumi in piena, riconducibili ad un grave nubifragio che ha sconvolto l’isola.

Nonostante ciò, secondo le stime de Il Meteo, le temperature non hanno subito particolari scossoni, al contrario nei prossimi giorni sono destinate a subire un progressivo aumento. Si attende, infatti, l’arrivo di un grosso anticiclone che farà restare i valori termici sopra la media stagionale da Nord a Sud.

Un quadro meteorologico che persisterà anche di notte dando vita ad un clima insolitamente mite per il periodo, con scarsissima escursione termica. In particolare al Sud, grazie al miglioramento delle condizioni meteo e alla costante presenza di venti miti provenienti dai quadranti meridionali, le temperature rimarranno decisamente alte.

Valori quasi anomali per il periodo pienamente autunnale che si registreranno soprattutto in Campania e Sicilia. Anche sul resto del Paese, tuttavia, nonostante il prosieguo di saltuarie perturbazioni, le temperature continueranno a mantenersi sopra la media.

Il vero e proprio freddo autunnale dovrebbe arrivare soltanto in prossimità della fine del mese, a cavallo tra le ricorrenze di Halloween e il Ponte di Ognissanti. Sarà solo in quel momento che, come anticipato dalle proiezioni climatiche, una irruzione di stampo tipicamente polare inizierà ad avanzare verso il nostro paese generando un brusco calo delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.