“I napoletani non li reggo. Per me si devono estinguere”: è virale il video dell’influencer

Sta diventando virale sul web il video di una content creator, conosciuta sui social con il nome di Coco Genge, che in uno dei suoi video diffusi su Tik Tok ha apertamente confermato di provare una certa repulsione per i napoletani. Parole che, se da un lato hanno indignato parte degli utenti, dall’altra hanno addirittura generato non pochi consensi.

Video Coco Genge, l’influencer contro i napoletani

La 23enne, nata e cresciuta a Zurigo ma attualmente residente a Milano, ha pubblicato un video intitolato I Top 5 malesseri, elencando le principali cose che proprio non riesce a mandare giù attraverso una vera e propria lista scritta e mostrata ai suoi followers. E così inaspettatamente alla seconda posizione della classifica piazza non un comportamento, non un modo di fare bensì un intero popolo: quello partenopeo.

“Prossimo punto, so che vi farà molto male al cuore ma io i napoletani non li reggo. Per me i napoletani…mica ho scritto che si devono estinguere? Perché anche se lo penso non lo scriverei mai” – ha commentato la ragazza. Il tutto mentre sullo schermo compariva la seguente “motivazione”: “Non farmi ‘sta faccia, sono napoletani e non ti dovrei dare nessuna spiegazione. E no, non hanno neanche fascino”.

Un attacco ancora una volta insensato e tipicamente razzista rivolto all’intera città di Napoli. A colpire è non solo la gravità dell’insensato affronto dell’influencer ma soprattutto la grande quantità di commenti rilasciati sotto al suo post con altrettante offese ai partenopei.

In tanti, infatti, hanno risposto alla creator con commenti del tipo “sui napoletani siamo d’accordo”, “ti ho messo like per i napoletani, nemmeno io li reggo”, “brava sui napoletani” e addirittura “anche io la penso come te sui napoletani e sono napoletano”.