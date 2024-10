Targhe polacche a Napoli, scattano i controlli della Finanza: denunce e sequestri

Proseguono gli interventi dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli finalizzati al corretto utilizzo delle targhe straniere che hanno condotto ad una serie di sequestri e denunce legate alla circolazione illecita delle targhe polacche.

Targhe polacche nel mirino della Finanza a Napoli: denunce

Nei giorni scorsi i militari della Finanza hanno incentrato i controlli di polizia economico-finanziaria sulle targhe straniere, vista l’elevata diffusione di quelle essenzialmente polacche nella provincia partenopea. In particolare, le Fiamme Gialle del gruppo di Frattamaggiore, a seguito di un’attività investigativa, hanno intercettato, presso un centro di spedizione a Casoria, un pacco proveniente dalla Polonia, contenente ben 21 targhe automobilistiche di nazionalità polacca, 14 carte di circolazione e 6 contratti di compravendita.

Il tutto destinato ad un soggetto residente a Napoli e titolare di un’agenzia di pratiche auto. Dalle indagini è emerso che l’agenzia, avvalendosi di una società polacca, cessata nel 2020, provvedeva a farsi spedire le targhe estere da apporre sui veicoli individuati i quali prima venivano cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico Italiano e successivamente, pur non avendo mai lasciato il territorio italiano, divenivano oggetto di una immatricolazione simulata in Polonia.

Una sorta di escamotage da mettere in atto per evadere il pagamento delle tasse automobilistiche e ottenere un indebito risparmio sulla tariffa assicurativa obbligatoria, che a Napoli è la più alta d’Italia, nonché per eludere eventuali sanzioni per le violazioni al codice della strada a carico del conducente.

Al termine dell’attività, il materiale e la documentazione sono stati posti sotto sequestro e il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per truffa e ricettazione.