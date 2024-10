Tragico incidente nel Napoletano: Davide muore a 43 anni sotto gli occhi della fidanzata

Un grave incidente si è verificato nella notte di sabato tra Pozzuoli e Bacoli: a perdere la vita Davide Iovine, morto a soli 43 anni, in sella alla sua moto, davanti agli occhi della fidanzata che si trovava con lui.

Incidente a Bacoli: Davide morto a 43 anni

Davide, originario di Bacoli, era in compagnia della sua ragazza, una 36enne residente anch’essa nel comune flegreo. Stavano per rientrare a casa dopo una serata trascorsa insieme quando, in via Montegrillo, sarebbe avvenuto lo schianto.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente che dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine giunte sul luogo della tragedia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Pozzuoli che stanno raccogliendo anche la testimonianza della 36enne.

Per Davide, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. La fidanzata avrebbe riportato diverse ferite nella caduta che avrebbero reso necessario il ricovero presso l’ospedale del Mare di Napoli ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la salma di Davide è stata, invece, sequestrata dal pubblico ministero e trasferita presso il centro di medicina legale del secondo Policlinico di Napoli dove sarà effettuato l’esame autoptico.

“Bacoli piange la scomparsa del giovane Davide, 43 anni, morto in un tragico incidente stradale avvenuto, questa notte, nella nostra città. Una notizia che ha scosso tutta la comunità. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici. E siamo vicini a quanti sono coinvolti nell’incidente. Addio Davide. Possa tu riposare in pace“ – si legge nella nota diffusa poco dopo l’incidente dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Mi piace pensare che così da dietro, dall’alto o da non so dove, sorveglierai sulle persone a te care. Buon viaggio frà, porterò con me il ricordo della nostra amicizia e delle nostre avventure tra un party e una partita del Napoli. Riposa in pace amico mio” – è il commovente addio postato sui social da un amico.