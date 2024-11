Cosa è successo a Pietro e Maria, gli sposi scomparsi e ricomparsi: il caso a Chi l’ha Visto

Si cercherà di fare chiarezza sul caso di Pietro Montanino e Maria Zaccaria questa sera a Chi l’ha Visto: nella puntata del celebre programma, che andrà in onda in prima serata il 6 novembre, sarà ricostruito il giallo dei due sposi scomparsi da Frattamaggiore il 29 ottobre e ritornati a casa la scorsa domenica.

Sposi scomparsi da Frattamaggiore: il caso a Chi l’ha Visto

“Si sposano il venerdì, ma il martedì successivo scompaiono, lasciando le famiglie nell’angoscia. Le telecamere di Chi l’ha visto? erano lì, ed ecco che dopo l’allarme dei genitori e dell’intera comunità, Pietro e Maria ricompaiono. Cosa è successo? Dove sono stati? Il caso nella nuova puntata con Federica Sciarelli questa sera in diretta” – si legge nella nota diffusa dalla trasmissione.

Proprio l’inviato della trasmissione aveva annunciato il ritorno dei coniugi che avevano fatto perdere le proprie tracce per oltre 4 giorni. I due, poco dopo la celebrazione del matrimonio, avevano lasciato i figli dai nonni paterni per poi allontanarsi a piedi.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri si sarebbero recati verso la vicina stazione per raggiungere lo snodo ferroviario di Napoli Centrale e salire a bordo di un altro treno con destinazione Milano. Un percorso appurato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza che mostrano la coppia in atteggiamenti sereni.

Le indagini, così come le immagini, sembrano far cadere l’ipotesi della fuga causata da ipotetiche minacce. Gli inquirenti, dunque, sembrano orientati verso la pista dell’allontanamento volontario, del resto confermata dai diretti interessati che si sono limitati a dire di essere stati via per un breve viaggio.

Una vicenda che, tuttavia, nasconde ancora troppi punti oscuri. Nessuna altra dichiarazione utile alla ricostruzione dei fatti è stata rilasciata dagli sposi. Soltanto Maria pare che in un account social privato abbia voluto specificare che non aveva subito nessuna violenza fisica da parte del marito. Ci avrebbe poi pensato la sorella di Pietro a sottolineare: “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi”.