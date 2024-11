“Volevo solo far vivere un momento di gioia a mia moglie”: le scuse dello sposo scomparso

Sarebbero scomparsi per un breve viaggio di nozze Pietro Montanino e Maria Zaccaria, gli sposi tornati a casa, dopo 4 giorni di buio, la scorsa domenica: stando a quanto raccontato a Chi l’ha Visto, sarebbe stato lui a organizzare la fuga all’insaputa della moglie.

Pietro e Maria, gli sposi scomparsi: “Via per un viaggio”

“Noi abbiamo fatto un matrimonio organizzato in pochissimo tempo e dopo non siamo partiti per il viaggio di nozze come tutte le coppie fanno. Lei per questa cosa era triste, nei suoi occhi non c’era più la felicità. Siamo tornati dopo il matrimonio alla nostra vita normale come se non fosse successo nulla” – ha detto Montanino nel corso della trasmissione.

“Allora senza organizzare nulla siamo usciti e ho pensato di portarla a Milano che lei non conosceva. Voglio chiedere scusa a tutti ma volevo solo far vivere un momento di gioia a mia moglie. E’ stato un matrimonio con tante sofferenze familiari” – ha continuato.

Dal racconto degli sposi, dunque, risulterebbe che dopo essersi allontanati a piedi dalla casa dei genitori di Pietro, a Frattamaggiore, dove avevano lasciato i bambini, hanno raggiunto la stazione centrale di Napoli. Lì Pietro avrebbe proposto a sua moglie di partire per un breve viaggio, assicurando di aver già avvisato i familiari.

Così sarebbero giunti a Milano per poi dirigersi a Bologna e Venezia. Dalla tv di un bar, Maria avrebbe appreso la notizia della scomparsa chiedendo spiegazioni al marito e decidendo di tornare subito dai suoi bambini. Una versione che, tuttavia, non sembra nemmeno convincere la stessa conduttrice, Federica Sciarelli, soprattutto per il fatto che avrebbero potuto almeno rispondere al telefono ai loro genitori. Maria avrebbe addirittura lasciato il cellulare in casa e non avrebbe nemmeno lei mai cercato di mettersi in contatto almeno con i bambini. In più sarebbero partiti senza alcuna borsa o valigia.