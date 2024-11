Tragedia in Campania, schianto tra camion e bus: morto l’autista, turisti in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Caserta, sull’autostrada A1 al km 689 in direzione Sud: il bilancio è di un morto e diversi feriti.

Incidente a Caserta: morto l’autista di un bus

Intorno alle ore 9:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sul luogo dell’incidente avvenuto tra un autoarticolato e un autobus di turisti stranieri.

Giunti sul posto, insieme alla squadra di Cassino, i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per estrarre dalle lamiere il conducente dell’autoarticolato e per dare assistenza alle persone ferite sul pullman. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere l’autista del mezzo pesante e tutti gli occupanti dell’autobus, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze.

Purtroppo per l’autista non c’è stato nulla da fare: si tratta di un cittadino di Avellino morto all’età di 59 anni. I turisti che erano a bordo, tutti di origine coreana, sono stati trasportati presso l’ospedale ma, stando a quanto comunicato, non sembrano essere in pericolo di vita. L’arteria autostradale, intanto, è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Un altro grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Napoli, all’interno della Galleria Laziale. Lì un’automobile, che probabilmente procedeva a velocità sostenuta, avrebbe tamponato diverse auto in coda, impennando e rimanendo in bilico sullo spartitraffico. Per fortuna risulterebbero soltanto tre feriti in modo lieve: il conducente della vettura, il passeggero che era al suo fianco e una persona alla guida di un altro veicolo.