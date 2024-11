Ennesima notte di sangue a Napoli. Un giovane di 19 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dopo essere stato ferito a coltellate al culmine di una lite avvenuta nei pressi dell’uscita della metropolitana Scampia-Piscinola.

Notte di sangue a Napoli, ragazza 15enne accoltella 19enne all’uscita della metropolitana

Secondo le prime ricostruzioni del caso fatte dai carabinieri, allertati dal 112 ed intervenuti presso il nosocomio partenopeo, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un fendente al retto dell’addome, lesionato. Per lui una prognosi di 15 giorni: il 19enne è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Da un primo resoconto delle indagini fatte dai militari, a scagliare il colpo sarebbe stata una ragazza di 15 anni. I fatti sarebbero avvenuti attorno alla mezzanotte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, nei pressi dell’uscita della metropolitana Scampia-Piscinola.

I due giovanissimi avrebbero avuto una lite furiosa, al termine della quale sarebbe stato inferto il colpo. Il 19enne e la 15enne si conoscerebbero, ma non sarebbero fidanzati. La ragazza adolescente sarà segnalata alla procura per i Minori di Napoli.

Il 19enne sarebbe stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli da alcuni familiari, allertati immediatamente dopo il ferimento.