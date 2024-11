Si sono tenuti quest’oggi a Napoli, preso la Basilica di San Giovanni Maggiore, i funerali di Carmine Daniele, fratello dell’indimenticabile Pino, che si è spento all’età di 66 anni in seguito a complicanze derivanti ad un trapianto di cuore. Anche lui, come il cantante, ha avuto una vita segnata da problemi cardiaci, che l’hanno portato alla prematura scomparsa avvenuta presso l’ospedale di Bari.

Funerali Carmine Daniele: l’ultimo saluto a ‘O Giò, il fratello che Pino amava tanto

Carmine era da poco andato in pensione, dopo essere stato dipendente dell’Asl Napoli 1. Sposato con Anna Santaniello dal 26 maggio del 1979, aveva tre figlie: Antonella, Loredana e Rita.

Il fratello Pino l’aveva soprannominato ‘O Giò, dedicandogli una delle sue canzoni più belle, ‘I got the blues’. ‘O Giò che voglia ‘e te vedè, me manca assaje ‘na cumpagnia: iniziava così uno dei pezzi più iconici dell’intera discografia dell’artista.

Un amore sincero e puro nei confronti di Carmine, che oggi ha ricevuto l’ultimo abbraccio dalla sua Napoli.

Questo il commovente messaggio di Cristina Daniele, figlia di Pino, che ha dedicato allo zio scomparso: “Non riesco a spiegare quello che provo. É una ferita che si riapre. Mi mancheranno i tuoi messaggi scombinati su whatsapp. La tua voce che ogni volta mi faceva pensare a papà e i tuoi abbracci sinceri. Vi vedo nella luce sorridenti ,su una vecchia moto d’epoca che corre fra le dune, in viaggio per esplorare nuove dimensioni. Ciao zio Carmine”