VIDEO/ Natale, Napoli già presa d’assalto: fiumi di persone nei vicoli, quasi non si cammina

Manca ancora qualche settimana al Natale ma le stradine del centro storico di Napoli, e in particolar modo San Gregorio Armeno, sono già invase da visitatori e turisti, tanto da diventare quasi impraticabili anche a piedi.

Folla nel cuore di Napoli: disagi a San Gregorio Armeno

La celebre via dei presepi anche quest’anno è già stata presa d’assalto, come in genere accade nel periodo natalizio, e nonostante l’entrata in vigore del senso unico di circolazione (disposto con apposita ordinanza) la situazione sembra essere caratterizzata ancora una volta da pericolosi e difficoltosi assembramenti che tendono a bloccare il passaggio.

“Questi i filmati di stamane, come si può notare è impossibile vivere in queste condizioni e sfido Prefetto, Sindaco, Questore e Comandante dei Vigili del Fuoco a dirmi che il tutto si svolge in sicurezza. E’ evidente anche ad un bambino che in queste condizioni i residenti sono carcerati ed i turisti sono esposti a pericolo“ – ha commentato il consigliere comunale Gennaro Esposito che, per risolvere la questione, aveva previsto l’introduzione di un ticket d’ingresso, a pagamento, per accedere al centro storico nelle giornate di particolare affollamento.

“Chi liquida la questione del ticket di accesso al centro storico in due parole senza porsi il problema della sicurezza e della vivibilità è gravemente responsabile. Siamo in presenza di una vera e propria espropriazione degli elementari diritti di cittadinanza! Se pensiamo che il senso unico sia la soluzione i filmati lo sconfessano clamorosamente“.

“Io da sempre mi batto per i diritti dei cittadini e per la sicurezza di tutti. Non voglio che Napoli si macchi di nuovo del sangue di chi resta vittima del turismo! Domani scriverò a Prefetto, Questore, Sindaco e Comandante dei Vigili del Fuoco per farmi dire cosa vogliono fare. Ognuno si assuma le sue responsabilità. E’ mio dovere di cittadino e di consigliere comunale porre questa grave questione di sicurezza urbana e di vivibilità” – ha concluso.