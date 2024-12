Salute e benessere durante i mesi invernali

Con la fine dell’estate e l’arrivo dei primi freddi tutti noi abbiamo avuto a che fare coi primi acciacchi di stagione: stanchezza, raffreddore, febbre e mal di gola ci hanno tenuto compagnia durante i primi mesi autunnali, con la promessa di tornare a farci visita anche durante l’inverno. Questo accade perché durante i mesi invernali le nostre difese immunitarie si abbassano, esponendo il nostro corpo all’attacco di virus e batteri.

Questi piccoli disagi non costituiscono quasi mai un grave pericolo per la nostra salute, tuttavia sono responsabili della qualità della nostra vita, poiché possono interferire con le nostre performance lavorative e con il benessere psicofisico derivante da vita sociale e attività personali.

Un alleato fondamentale per combattere queste piccole battaglie quotidiane è costituito dalla scienza medica e farmacologica, che mette a nostra disposizione prodotti in grado di fornire sostegno al nostro corpo in caso di necessità. Anche chi è sempre in balia di impegni lavorativi e familiari di ogni genere, oggi può acquistare sulla propria farmacia online tutto ciò di cui ha bisogno.

Alcune buone abitudini per combattere i malanni di stagione

I farmaci costituiscono un ottimo alleato per i malanni di stagione perché aiutano il nostro corpo a combattere contro virus e batteri, che in questo periodo dell’anno proliferano più vigorosi che mai, ma il primo passo per stare bene è prendersi cura in prima persona del proprio corpo.

Bisogna sapere che la capacità del nostro corpo di combattere virus e batteri dipende da quanto sono forti le nostre difese immunitarie. Durante i mesi freddi dell’anno queste ultime tendono ad abbassarsi considerevolmente in virtù di alcuni fattori, molti dei quali dipendono dal nostro stile di vita.

Questo significa che assumendo comportamenti virtuosi possiamo rafforzare le nostre difese immunitarie per essere pronti ad affrontare valorosamente ogni minaccia esterna alla nostra salute.

Una delle abitudini che cambiano maggiormente quando ci siamo ormai lasciati alle spalle l’estate riguarda l’attività fisica all’aperto. Durante la bella stagione, infatti, siamo soliti passare molte ore all’aria aperta: lunghe camminate al mare o in montagna e tutte le più disparate attività fisiche che si possono svolgere all’aria aperta sono importantissime perché permettono al nostro corpo di assorbire dai raggi solari la vitamina D, importantissima per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Per questo è importante, durante i mesi freddi, cercare di compensare questa mancanza, assumendo alimenti ricchi di vitamina D, come latte yogurt, ma anche funghi e pesce.

Ovviamente l’attività fisica all’aperto non apporta solo i benefici indiretti derivanti dalla produzione di vitamina D, perché è essa stessa direttamente coinvolta nel rafforzamento del sistema immunitario. L’esercizio fisico, infatti, stimola la circolazione sanguigna, facilitando in questo modo il trasporto di ossigeno e altri nutrienti alle cellule del sistema immunitario, rendendole più efficienti; inoltre aumenta la produzione di anticorpi e proteine essenziali, importantissimi per combattere le infezioni.

Il benessere del corpo e di conseguenza della mente inizia dunque dalle buone abitudini: praticare con costanza attività fisica, anche lieve, all’aperto è importante per mantenere alta l’efficienza del sistema immunitario, che ci ricambierà proteggendoci da tutti i malanni di stagione e facendoci sentire forti e pieni di energia.