Tragedia in Campania, tutti in lacrime per Anna: è morta a soli 32 anni

Lacrime e dolore a Salerno per la prematura scomparsa di Anna Ansalone, una ragazza morta a soli 32 anni lasciando nello sconforto amici e familiari. Il decesso pare si legasse ad un brutto male che avrebbe colpito la giovane.

Tragedia a Salerno: Anna Ansalone è morta a soli 32 anni

Questa mattina la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia della 32enne, prendendo parte ai funerali che si sono tenuti presso la Chiesa del Volto Santo in via Rocco Cocchia. In precedenza era stata allestita la camera ardente presso la Casa del Commiato San Leonardo.

“Il mondo è stato più bello grazie a te, alla tua energia, al tuo sorriso capace di illuminare qualsiasi giornata. Sei stata una persona speciale, una di quelle che portano luce anche nei momenti più bui, con la tua gioia contagiosa, la tua forza e il tuo modo unico di rendere ogni cosa più bella. Anche se ora non possiamo più vedere il tuo sorriso, lo sentiamo ancora vivo dentro di noi” – si legge in uno dei messaggi diffusi sui social dedicati alla ragazza scomparsa.

“Addio Anna. Avevi ancora tutta la vita davanti a te da vivere. Non ci sono parole. Spegnersi a 32 anni non dovrebbe mai essere possibile. Riposa in pace” – è il testo di un altro post d’addio. “Una notizia che mi ha stretto il cuore, una ragazza che ho visto crescere. Condoglianze alla famiglia per la perdita della cara figlia Anna” – scrive un conoscente.