Turris, che fine ha fatto Sandra Riveri? Dallo striscione in poi sui social non si è vista più

Si infittisce il mistero attorno alla figura di Sandra Riveri. Il profilo Facebook più chiacchierato di Torre del Greco, a cui è stato dedicato addirittura uno striscione, proprio da quel momento in poi è infatti sparito dalla circolazione web.

Turris, chi ha visto Sandra Riveri?

Eppure aveva generato un clamore mediatico senza precedenti, portando addirittura il dirigente della Turris Ettore Capriola ad esternazioni omofobe in risposta alle maldicenze che lo indicavano come reale proprietario di quell’identità virtuale.

Illazioni, voci senza alcun tipo di fondamento che lo avevano costretto a difendersi esibendosi nella più ignorante e becera delle danze: quella della discriminazione.

Una melma di fango nella quale ha iniziato a saltare a piedi nudi, reiterando la sua omofobia in addirittura due messaggi.

Chissà cosa avrà pensato la povera Sandra, che tanto si era prodigata per fare da scudo all’operato della Sport and Leisure Srl in pubblica piazza.

Evidentemente, lo striscione deve averla intimidita: dalla sua esposizione non si è più potuto apprezzare alcun suo commento a margine dei numerosi post dedicati all’operato della compagnia guidata da Capriola.

Noi l’abbiamo invitata ufficialmente: qualora volesse, abbiamo tutti i mezzi per darle visibilità.