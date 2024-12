Arriva la Tempesta del Solstizio tra gelo, venti fortissimi e neve in Campania: da quando

Dopo giornate fredde ma soleggiate, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la Tempesta del Solstizio che nei prossimi giorni colpirà gran parte dell’Italia dando il via ad una nuova fase di temporali anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania: arriva la Tempesta del Solstizio

Secondo le stime de Il Meteo, stanno avanzando verso il nostro paese correnti gelide di origine polare che, a partire da giovedì 19 dicembre, capovolgeranno del tutto il quadro climatico. Sono previste, infatti, le prime piogge che colpiranno dapprima il Nord per poi estendersi entro serata anche al Centro-Sud, soprattutto tra Lazio, Toscana e Campania.

Non mancheranno copiose nevicate sull’arco alpino con il freddo che si accentuerà un po’ ovunque a causa del rinforzo dei venti. L’ingresso di aria molto fredda favorirà l’arrivo di un ciclone durante la giornata successiva, quella del 20 dicembre, nonché la peggiore dal punto di vista meteorologico, caratterizzata da venti tempestosi con raffiche molto forti, rischio mareggiate e un drastico calo delle temperature.

Il tutto sarà accompagnato da ulteriori temporali e nevicate che interesseranno anche le aree interne della Campania. La perturbazione proseguirà anche nella giornata di sabato 21 dicembre, giorno del solstizio, provocando ancora piogge e nevicate al Sud.

“Venerdì sarà la giornata clou. I venti diventeranno ancora più forti, provocando mareggiate importanti in Sardegna, sulle coste tirreniche e quelle adriatiche. Nel fine settimana questa fase di maltempo si attenuerà temporaneamente in attesa di un nuovo attacco perturbato dal Polo Nord. Sabato avremo le ultime precipitazioni al Sud ma soffieranno venti freddi dai quadranti settentrionali. Domenica il tempo tornerà a peggiorare dal tardo pomeriggio con altre piogge e nevicate” – ha spiegato il meteorologo Mattia Gussoni.