Salemme in TV con Natale in Casa Cupiello: quando vedere il capolavoro napoletano

Giovedì 26 dicembre in prima serata su Rai 1 andrà in onda Natale in Casa Cupiello, la commedia per eccellenza di Eduardo De Filippo che sarà presentata in una nuova veste inedita a cura di Vincenzo Salemme.

Natale in Casa Cupiello di Vincenzo Salemme sulla Rai

Il “presepio” di Eduardo De Filippo diventerà protagonista della nuova commedia di Vincenzo Salemme. In diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il celebre commediografo e regista partenopeo porterà in scena il capolavoro natalizio eduardiano, un’opera senza tempo, tra le più conosciute del Teatro del Novecento.

“Care amiche e cari amici, ci siamo, è iniziato il conto alla rovescia. Ci vediamo il 26 dicembre alle 21:30 su Rai 1″ – è l’annuncio diffuso sui social da Vincenzo Salemme che ha voluto ricordare l’appuntamento in tv con lo spettacolo da lui diretto ed interpretato.

Uno show che ha fatto tappa nei più prestigiosi teatri d’Italia, registrando il tutto esaurito, particolarmente acclamato dal pubblico e dalla critica. Un’impresa per Salemme che in questo modo ha voluto rendere omaggio al genio di Eduardo De Filippo e alla sua terra.

“Un omaggio al maestro dei maestri, un abbraccio al figlio Luca, una carezza a me stesso. Ecco cosa significa per me mettere in scena Natale in Casa Cupiello” – aveva dichiarato Salemme annunciando le diverse tappe dello spettacolo.

Un vero e proprio capolavoro che sarà messo in risalto anche dalla Rai proprio nella giornata di Santo Stefano, nel pieno delle festività natalizie, così da poter consentire a tutti di godere a pieno l’essenza della commedia di Eduardo.