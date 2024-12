Traffico in tilt per il Maximall Pompeii, nuovo piano viabilità per arrivare al centro: le novità

La grande attesa per l’apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata, si è concretizzata in un enorme afflusso di persone verso l’innovativo polo dello shopping che ha mandato letteralmente in tilt il traffico cittadino, spingendo l’amministrazione comunale ad adottare un piano specifico di viabilità per consentire ai visitatori di poter arrivare in maniera più agevole a destinazione.

Come arrivare al Maximall Pompeii: il piano viabilità

Dopo il caos che si è generato nel weekend, con un via vai di auto che hanno preso d’assalto le strade torresi, generando lunghe code e disagi per i cittadini, si sono susseguiti due incontri tra i vertici istituzionali, i tecnici di IrgenRe e la Polizia Municipale.

A rendere note le novità già attive o che nel breve saranno messe in campo è stato il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che ha presenziato alle riunioni con l’assessore alla Viabilità Daniele Carotenuto, l’assessore alle Attività Produttive Alfonso Ascione e la presidente della commissione Viabilità Nella Monaco.

“Da ieri è stato ripristinato il doppio senso su via Plinio. Rimane a senso unico, in direzione Pompei, solo il tratto all’altezza dell’ex Deposito EAV, per evitare ingorghi all’incrocio con via Settembrini, che resta a senso unico. Chi proviene da Pompei dovrà utilizzare l’anello entrando in Traversa Penniniello” – ha comunicato il primo cittadino.

“Per i prossimi interventi stiamo lavorando per modificare il senso di marcia di alcune strade del quartiere ed è stata concordata una maggiore presenza degli agenti di Polizia Municipale in piazza Imbriani, specialmente nelle ore serali e nei fine settimana. Altri correttivi sono in fase di valutazione, anche per facilitare il lavoro dei commercianti della zona, che ho incontrato ieri insieme agli assessori”.

“I provvedimenti adottati e quelli in arrivo non sono definitivi ed è necessario continuare le sperimentazioni fino ad una soluzione di massimo equilibrio possibile. Il Maximall Pompeii è un’opera destinata a trasformare l’intera area. Saranno, tuttavia, necessarie ancora pazienza e collaborazione perché il traffico, soprattutto durante le festività, sarà comunque intenso, come accade in ogni centro commerciale o centro abitato in questo periodo” – ha concluso.