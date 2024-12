Precipita da un’altezza di 6 metri mentre lavora: 36enne del Napoletano grave in ospedale

Incidente sul lavoro a Giugliano – Immagine di repertorio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un operaio di 37 anni è precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre ispezionava il tetto di un capannone. L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Pozzuoli dove è ricoverato in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro a Giugliano: grave operaio di 36 anni

Il 37enne, al lavoro per conto di una ditta incaricata della riqualificazione dell’area del mercato ortofrutticolo in via Santa Maria a Cubito, stando a quanto rende noto l’Ansa, stava controllando il tetto del capannone quando, a seguito del cedimento di un lucernario di plastica, sarebbe caduto schiantandosi sull’asfalto.

Subito dopo lo schianto sarebbe stato trasferito presso l’ospedale di Giugliano dove è ricoverato in gravi condizioni. La prognosi, al momento, resta riservata. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Giugliano per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini per chiarire la dinamica della vicenda.

Soltanto due giorni fa l’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato a Postiglione, in provincia di Salerno, causando la morte di un uomo di 36 anni travolto e ucciso da un camion mentre si trovava all’esterno della sua azienda.

La vittima sarebbe deceduta sul colpo e a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Poco prima a perdere la vita in simili circostanze era stato l’operaio campano di 39 anni investito e ucciso da un tir sul tratto autostradale dell’A1 nei pressi dell’uscita di Cassino. Il mezzo pesante avrebbe improvvisamente perso il controllo travolgendo fatalmente l’uomo che stava lavorando alla risistemazione della segnaletica stradale. Il 39enne sarebbe stato scaraventato in un fosso ai lati della carreggiata, perdendo la vita sul colpo.