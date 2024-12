Lacrime nel Napoletano per Anna e Rosaria: mamma e figlia morte insieme in un incidente

Mamma e figlia di Acerra morte nell’incidente a Foggia – In foto Rosaria Sgherzi

È il giorno del dolore ad Acerra (Napoli) per i funerali di Anna Accardi e Rosaria Sgherzi, mamma e figlia di 75 e 49 anni morte a seguito di un tragico incidente avvenuto lungo la statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, lo scorso 16 dicembre.

Acerra, mamma e figlia morte in un tragico incidente

Le due donne, entrambe originarie di Acerra, si trovavano a bordo della loro auto, all’incrocio “San Matteo” della statale 272, quando si sarebbero scontrate con un’altra vettura, guidata da un 36enne. Rosaria, 49enne, sarebbe deceduta sul colpo mentre la madre si sarebbe spenta all’arrivo in ospedale. In auto, con loro, si trovava anche una ragazza di 23 anni, attualmente ricoverata.

I funerali si svolgeranno questa mattina presso la chiesa di Maria Santissima Annunziata di Acerra. Subito dopo, la salma della 49enne sarà riportata a Rodi Garganico, dove viveva con il compagno e i loro figli. Una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità partenopea.

“Ci sono gioie nella vita ma anche dolore. Buon viaggio Rosaria, che Dio vi porti in gloria a te e la tua mamma. In un incidente vi ha unito per sempre“ – è uno dei messaggi diffusi sui social in memoria di Rosaria e la sua mamma.

“Che la terra vi sia lieve zia Anna e Rosaria, avete spezzato il cuore a tutti, mancherete un sacco, resterete sempre nel mio cuore” – scrive una parente delle due donne decedute. Anche nella pagina Facebook dedicata ad Acerra: “Addio Rosaria. Non ci sono parole, l’ennesimo vuoto al cuore che colpisce quanti ti hanno conosciuta e voluta bene. Veglia sui tuoi cari da lassù in questo momento di dolore immenso. Riposa in pace”.