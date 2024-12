Napoli all’avanguardia nel marketing digitale: Hub Affiliations e FAMACS uniscono le forze

Hub Affiliations e FAMACS uniscono le forze

Napoli si conferma ancora una volta fucina di innovazione e creatività, questa volta nel mondo del marketing e della comunicazione digitale. L’acquisizione del 65% di FAMACS SRL da parte di Hub Affiliations, entrambe realtà nate e radicate nel capoluogo campano, rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione dei servizi SEO e di marketing nel settore gaming. Questa sinergia tra due eccellenze napoletane non solo rafforza la leadership di Hub Affiliations, player di riferimento nell’affiliazione online, ma proietta l’intera scena imprenditoriale della città su un palcoscenico globale, dimostrando come Napoli possa essere protagonista nel campo delle strategie digitali più innovative.

Acquisizione FAMACS: nuove opportunità di crescita per la Napoli digitale

FAMACS e Hub Affiliations rappresentano un esempio concreto di come Napoli stia emergendo come polo innovativo nel panorama digitale italiano. FAMACS, fondata dal giornalista napoletano Andrea Falco, si distingue per la sua eccellenza in ambito SEO, con una specializzazione nella branca offpage e una comprovata esperienza nei mercati sensibili. L’agenzia è un punto di riferimento per la digitalizzazione e il posizionamento online, unendo analisi e creatività per sviluppare contenuti di grande impatto, dallo storytelling testuale alle produzioni video cinematiche, pensati per valorizzare e promuovere i brand dei suoi clienti. Grazie a una rete di oltre 20.000 siti partner in Italia e all’estero, FAMACS si configura come un partner strategico per soluzioni di article marketing personalizzate.

L’acquisizione di FAMACS da parte di Hub Affiliations, rappresenta un passo fondamentale per consolidare un ecosistema digitale in grado di competere su scala globale. Questa sinergia rafforza il ruolo di Napoli come centro di innovazione e sviluppo digitale, con l’obiettivo di offrire soluzioni avanzate nel settore gaming, dove branding, performance marketing e link building di alta qualità sono sempre più richiesti. Insieme, FAMACS e Hub Affiliations non solo espandono le loro attività internazionali, ma creano anche nuove opportunità di crescita nel territorio, contribuendo al progresso della Napoli digitale.

Le dichiarazioni dei founder

«Diventare partner di una realtà affermata come Hub Affiliations è un grande riconoscimento. – così il founder di FAMACS, Andrea Falco, si esprime in merito alla nuova partnership – La gratificazione che ha suscitato in noi il loro interesse non lo considero però un punto d’arrivo. Al contrario, ho accettato con entusiasmo questa opportunità perché rappresenta il punto di partenza per l’azienda che da sempre desidero costruire. Siamo certi che insieme potremo dar vita a un percorso capace di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel campo della link building per il settore gaming».

D’altra parte Francesco Maddalena, founder di Hub Affiliations, si mostra entusiasta di dei valori, dell’integrità e della visione strategica condivisa con FAMACS: «Abbiamo avuto modo di conoscere FAMACS in occasione di numerosi servizi SEO acquistati per i nostri siti 123scommesse.it, Betadvisor.com, derbyderbyderby.it e scommesseseriea.eu, destinati a clienti storici, leader mondiali nel gaming. L’incontro con Andrea Falco è stato illuminante: la sua ambizione e professionalità ci hanno convinto a investire in un progetto di espansione condiviso».

Prospettive e sviluppi futuri

L’accordo punta a un’espansione internazionale di ampio respiro. La collaborazione tra Hub Affiliations e FAMACS permetterà di arricchire il portfolio clienti, consolidare la presenza nei mercati esteri e introdurre nuovi servizi dedicati al branding e al performance marketing. Il progetto di sviluppo prevede l’adozione di tecnologie innovative, il rafforzamento del team di esperti e un focus sull’aumento costante del tasso di crescita nei prossimi anni. A detta del giornalista Andrea Falco, le due aziende hanno definito “un ambizioso piano di sviluppo, comprensivo di nuove assunzioni, che ci permetterà di offrire ulteriori servizi SEO, oltre a servizi di branding e performance marketing. Questa partnership apre la strada verso un’espansione internazionale di ancor più ampio respiro”.