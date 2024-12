Trema la terra in Campania: scossa di terremoto di magnitudo 2.4

Terremoto a Montefusco (Avellino) – Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2024, in Campania, con epicentro a Montefusco, in provincia di Avellino.

Terremoto in Campania oggi: scossa a Montefusco (Avellino)

La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 7:40 di questa mattina. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Il sisma segue di poco lo sciame che ha interessato il Casertano, in particolare il Comune di Roccamonfina. Qui, lo scorso 9 dicembre, era stata localizzata la scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche nei territori circostanti, comprese alcune zone del Napoletano.

Il giorno precedente, invece, a tremare era stato il Salernitano con una scossa di magnitudo 2.3 che ha colpito la comunità di Polla e quelle vicine. Il 6 dicembre un altro sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei, ancora per effetto della crisi bradisismica che in quest’ultimo anno sta interessando l’area.

A proposito del sisma avvenuto a Roccamonfina, il presidente dell’INGV, il professor Carlo Doglioni, rivolgendosi a Il Mattino, aveva tranquillizzato la cittadinanza spiegando: “Tutto l’Appennino è in estensione ed eventi sismici come questo ce ne sono circa duecento in Italia all’anno di magnitudo tra 3 e 4. Si tratta di eventi di bassa energia e distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale“.