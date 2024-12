Napoli trionfa in TV, Salemme incanta tutti: boom di ascolti per Natale in Casa Cupiello

Natale in Casa Cupiello di Vincenzo Salemme

Grande successo per lo spettacolo teatrale Natale in Casa Cupiello, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, andato in onda nella serata di Santo Stefano su Rai 1 vincendo la gara degli ascolti: il capolavoro natalizio di Eduardo De Filippo è stato il programma più visto dagli spettatori.

Natale in Casa Cupiello di Salemme vince gli ascolti

La famosissima commedia natalizia replicata da Vincenzo Salemme ha interessato 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share, attestandosi come il programma più seguito della serata. Seguono Il Conte di Montecristo, su Canale5, con 3.250.000 spettatori (share del 19%) e Una Tata magica, su Italia 1, con 1.085 spettatori (6.4% di share).

Su Rai 2 Bella Festa ha intrattenuto 624.000 spettatori pari al 3.9% di share, su Rai 3 Dallamericacaruso – Il Concerto Perduto segna 580.000 spettatori (3.4% di share) mentre Cast Away su Rete 4 totalizza 544.000 spettatori (3.5% di share).

Il “presepio” di Eduardo De Filippo torna ad essere protagonista delle feste con la commedia di Salemme che ha riscosso notevole successo in tutta Italia. In diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il celebre commediografo e regista partenopeo ha portato in scena la grande opera eduardiana, tra le più conosciute del Teatro del Novecento.

Uno show che ha fatto tappa nei più prestigiosi teatri d’Italia, registrando il tutto esaurito, particolarmente acclamato dal pubblico e dalla critica. Un’impresa per Salemme che in questo modo ha voluto rendere omaggio al genio di Eduardo De Filippo e alla sua terra.

“Un omaggio al maestro dei maestri, un abbraccio al figlio Luca, una carezza a me stesso. Ecco cosa significa per me mettere in scena Natale in Casa Cupiello” – aveva dichiarato Salemme annunciando le diverse tappe dello spettacolo.