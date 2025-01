Napoli dall’alto incanta tutti, boom di presenze al belvedere Monte Echia: 7.000 in un giorno

Belvedere Monte Echia a Napoli

Numeri da record per il belvedere Monte Echia, la magnifica terrazza con vista sul Golfo di Napoli raggiungibile tramite l’ascensore messo a disposizione dall’ANM e che solo nella giornata della Vigilia di Natale ha raggiunto un picco di 7000 persone.

Natale a Napoli, boom di visitatori per il belvedere Monte Echia

La struttura, inaugurata il 9 aprile 2024, ha fatto registrare in questi giorni 500.000 visitatori dalla sua apertura: 420.000 sono stati i biglietti venduti sul posto mentre i rimanenti sono ticket dematerializzati, abbonamenti o titoli di viaggio acquistati in altre rivendite. I due ascensori hanno effettuato più di 90.000 corse ciascuno, in piena sicurezza e senza significativi problemi.

La visita di Monte Echia, attraverso l’avveniristico ascensore, è ormai un must segnalato da agenzie di viaggio ed influencer, oltre che dalla stampa internazionale e, pochi giorni fa, persino dal Financial Time. Un successo che ha raggiunto le sue vette più alte soprattutto durante le festività natalizie quando l’intera città di Napoli ha accolto migliaia di turisti giunti in città per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

A quasi 18 anni dal suo progetto iniziale, l’ascensore di Monte Echia nell’aprile del 2024 è tornato ad essere nuovamente funzionale grazie all’intervento finanziato dal Comune di Napoli con un investimento pari a 3 milioni di euro. Dal belvedere è possibile ammirare diversi punti panoramici: da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell’Ovo a Posillipo. Il belvedere è raggiungibile tutti i giorni dalle 7 alle 22:30 grazie ad una coppia di ascensori in grado di trasportare fino a 34 persone contemporaneamente, avvalendosi dei più moderni e sofisticati sistemi di sicurezza.