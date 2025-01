Dieci anni senza Pino Daniele, in TV il film sulla sua vita con tanti artisti: da Ranieri a Vasco

Documentario Pino Daniele – Foto: Fondazione Pino Daniele

In occasione del decimo anniversario di morte di Pino Daniele, il 4 gennaio alle ore 21 su Rai 2 sarà trasmesso il documentario dedicato al grande cantautore partenopeo, intitolato Pino Daniele – Il tempo resterà.

Diretto da Giorgio Verdelli, il docufilm racconta la vita e la carriera del celebre artista napoletano, attraverso immagini inedite, testimonianze di amici e artisti come Enzo De Caro, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Giuliano Sangiorgi, Claudio Amendola, James Senese, Fiorella Mannoia, Jovanotti, Lina Sastri, Vasco Rossi e tanti altri.

Un vero e proprio viaggio attraverso la musica, i concerti e il vissuto di Pino Daniele che approda in televisione con una straordinaria serie di immagini, testimonianze e performance musicali. Un ritratto inedito del cantautore che punta a raccontare il suo rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la sua capacità di essere un artista apprezzato a livello internazionale.

La data della messa in onda coincide proprio con quella della morte del grande Daniele: era il 4 gennaio del 2015 quando fu colto da un infarto mentre si trovava nella sua villa in Toscana, tra i comuni di Marigliano e Orbetello. Giunto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove veniva periodicamente seguito per i suoi pregressi problemi cardiaci, dopo vani tentativi di rianimazione, fu dichiarato morto alle 22:45. Nel marzo di quello stesso anno avrebbe compiuto 60 anni.

Intanto, anche quest’anno, al Gambrinus di Napoli Pino Daniele sarà ricordato con la speciale celebrazione che prevede la distribuzione dei cosiddetti Pinucci (dolci a lui dedicati) a tutti i presenti.