Dalla Campania al Messico per studiare poi il dramma: 23enne precipita dal balcone

Ragazza caduta dal balcone in Messico

È originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino, Anastasia Sarro, la ragazza di 23 anni precipitata dal balcone della sua abitazione in Messico, dove si era trasferita temporaneamente per proseguire gli studi universitari, avendo preso parte al programma Erasmus+.

Ragazza di Avellino precipitata dal balcone in Messico

Si tratterebbe di un fatale incidente domestico, avvenuto lo scorso 2 gennaio, quando la 23enne si trovava da sola all’interno dell’appartamento situato al secondo piano di una palazzina in Messico. La giovane, stando a quanto emerso, avrebbe fatto un volo di circa 10 metri, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Qui sarebbe stata sottoposta ad un immediato e delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata ma, nonostante la gravità delle lesioni riportate, pare che non sia in pericolo di vita. L’ipotesi più accreditata al momento, sulle dinamiche della vicenda, è quella di una caduta accidentale dal balcone di casa.

Anastasia, di origini irpine, si era trasferita a Torino per avviare i suoi studi al Politecnico dove ha conseguito la laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione con il massimo dei voti. Proprio per scopi formativi aveva poi deciso di intraprendere un periodo di studio in Messico, aderendo al programma universitario Erasmus+.

Intanto sul posto sono giunti anche i genitori della ragazza che, a breve, potrebbe essere trasferita in un ospedale italiano. Il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, a seguito dell’incidente, si sarebbe attivato per mettersi in contatto con le autorità messicane ed ottenere informazioni più dettagliate su quanto avvenuto. Buone notizie, invece, per lo studente rimasto ferito alcune settimane fa all’università di Fisciano che risulterebbe fuori pericolo.