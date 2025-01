Fidalma investita e uccisa mentre passeggia sul lungomare: lascia figli e nipotini

Si chiamava Fidalma Mei la donna di 78 anni investita e uccisa sul lungomare Marconi di Salerno, mentre attraversava la strada nei pressi del Lido Aurora. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, a seguito dello schianto è deceduta sul colpo.

Addio Fidalma, investita e uccisa sul lungomare di Salerno

Stando a quanto emerso, quella mattina la donna era uscita di casa molto presto, nonostante il maltempo, ma poco prima delle 8:00 sarebbe rimasta vittima del tragico schianto. Ad investirla in pieno, mentre attraversava la strada, un 40enne alla guida di un Suv che si sarebbe fermato immediatamente a prestare soccorso all’anziana.

Al momento non è ancora chiara la dinamica della vicenda, non si esclude, però, che l’asfalto bagnato possa aver agevolato il sinistro. La 78enne sarebbe stata scaraventata violentemente finendo ai piedi di un marciapiede del lungomare. Di qui la segnalazione e l’arrivo dei medici del 118 che hanno trasferito d’urgenza la donna presso il più vicino ospedale, in codice rosso.

Poco dopo l’arrivo all’ospedale Ruggi, tuttavia, Fidalma è deceduta: le lesioni riportate nello scontro sarebbero risultate troppo gravi. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine. Il conducente dell’auto è stato sottoposto a test tossicologico ed interrogato. Fidalma lascia i suoi figli e i suoi nipotini. Soltanto pochi mesi fa, a Napoli, era stata una giovane mamma a perdere la vita in simili circostanze: si tratta di Valeria Vertaglio, travolta in pieno da un’auto in via Brin, dopo aver lasciato i suoi bambini a scuola.