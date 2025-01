È morto il fotografo Oliviero Toscani, sulla malattia disse: “Ho perso 40 kg in un anno”

Si è spento questa mattina a Cecina, in provincia di Livorno, il celebre fotografo Oliviero Toscani, morto all’età di 82 anni. Da tempo era affetto da una rara malattia e proprio negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate fino a causarne la morte.

Morto Oliviero Toscani: vita e malattia del celebre fotografo

Ad annunciare la scomparsa di Toscani sono stati la moglie e i figli tramite un comunicato stampa ufficiale: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali”.

Toscani era ricoverato dal 10 gennaio presso l’ospedale di Cecina. Da due anni soffriva di amiloidosi, una rara malattia caratterizzata dall’accumulo patologico, in sede extracellulare, di materiale proteico insolubile che depositandosi in vari tessuti e organi possono causare svariate disfunzioni, insufficienze e la morte del soggetto che ne è affetto.

Proprio Toscani, parlando della malattia in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, aveva rivelato: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere, il sapore è alterato dai medicinali. Non temo la morte, basta che non faccia male. Ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio e sono sempre stato libero”.

Oliviero Toscani nacque a Milano nel 1942. Suo padre, Fedele, fu uno dei fotoreporter storici de Il Corriere della Sera. Sua sorella, Mariarosa, insieme a suo cognato, Aldo Ballo, entrarono a far parte dello studio Ballo&Ballo, uno dei più importanti studi fotografici di architettura, interni e design.

Oliviero pubblicò la sua prima foto sul Corriere a 14 anni. Dopo aver terminato gli studi, diplomandosi in fotografia a Zurigo, iniziò subito a lavorare nel mondo della pubblicità: la sua prima campagna fu quella per il cornetto Algida. Via via fu incaricato dalle più grandi riviste (quali Elle, Vogue, Esquire e tante altre) e dai migliori marchi di moda come Valentino, Chanel e Fiorucci.