Un nuovo elisoccorso nel napoletano: firmato il protocollo tra Esercito e ASL

Nuovo elisoccorso nel napoletano, più precisamente a Nola: entrerà in funzione il 16 gennaio 2025 grazie ad un protocollo tra Esercito ed ASL NA 3 Sud.

Nola, arriva il nuovo elisoccorso

Tecnicamente si chiama Helicopter emergency medical service (Hems). Nella pratica quotidiana si tratta dell’attivazione di un servizio di elisoccorso con utilizzo di un’area dell’Esercito Italiano nei pressi dell’ospedale di Nola.

La firma sul relativo protocollo d’intesa è stata apposta oggi (13 gennaio 2025) dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, dal generale Roberto Nardone direttore del Polo di Mantenimento Pesante Sud dell’Esercito Italiano, dalla società di trasporto aereo Alidaunia Srl, concessionaria del servizio, rappresentata da Roberta Valentina Pucillo e da Luca Consales, deputy ground operations manager.

Più efficienza per il trattamento delle aritmie cardiache

Il primo giorno di attività del nuovo servizio sarà il prossimo 16 gennaio 2025: “Si tratta – ha spiegato il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – di uno straordinario supporto per la gestione dei casi di emergenza sanitaria afferenti al presidio ospedaliero di Nola”.

“Questo anche in considerazione del fatto che quello nolano è un ospedale classificato Dea di primo livello con un polo cardiologico d’eccellenza proprio recentemente arricchito dalla tecnologia Stereotaxis, un robot che accorcia notevolmente i tempi di intervento per il trattamento delle aritmie”.

L’area dell’Esercito aperta per il 118

In base all’accordo sottoscritto il direttore dell’ente militare generale Nardone autorizza l’Asl Na 3 Sud all’uso temporaneo dell’area di atterraggio sita all’interno del Polo di Mantenimento Pesante Sud (via Staveco Nola), sia in orario diurno, sia notturno.

L’avvio della procedura di utilizzo dell’area e dei mezzi avviene su impulso del servizio 118 diretto da Salvatore Criscuolo.

Velivoli iper specializzati, in volo anche di notte

Alidaunia è l’operatore aeronautico che svolge, per conto della Regione Campania, il servizio di elisoccorso su tutto il territorio regionale con due elicotteri AW169 dislocati presso le basi operative di Napoli e Salerno.

Per espletare le attività di volo notturno utilizza mezzi appositamente configurati e con equipaggi formati e certificati. Entrambi gli elicotteri sono equipaggiati con il verricello di soccorso e operano in configurazione Hems con a bordo medico anestesista e rianimatore, infermiere di terapia intensiva, soccorritore alpino, oltre ai piloti e al tecnico verricellista.