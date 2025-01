Brutta caduta per Papa Francesco: cosa è successo e come sta

Episodio sfortunato per Papa Francesco a Casa Santa Marta. Il Pontefice è stato protagonista di una caduta che gli ha provocato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa e nei prossimi giorni inizieranno le terapie per recuperare al meglio.

Secondo comunicato pubblicato dal Vaticano, la caduta del Papa per fortuna non ha portato a dolori gravi, bensì solo uno spavento, visto che il Pontefice era stato protagonista di un episodio simile poco prima di Natale. Il Papa ha potuto tranquillamente presenziare agli eventi in programma in queste ore, tra cui quello a Tirana con la Comunità dei Bektashi.

Caduta per Papa Francesco, le condizioni e il comunicato del Vaticano

Nonostante l’incidente Papa Francesco ha incontrato Haji Dede Edmond Brahimaj, leader della Comunità dei Bektashi di Tirana auspicando un dialogo interreligioso: “In questi tempi difficili, tutti siamo chiamati a rifiutare la logica della violenza e della discordia, per abbracciare quella dell’incontro, dell’amicizia e della collaborazione nella ricerca del bene comune”.

“Di fatto, le nostre convinzioni religiose ci aiutano ad abbracciare più chiaramente questi valori fondamentali, propri della nostra comune umanità, ‘permettendo all’insieme delle diverse voci di formare un nobile e armonico canto’ (Lett. enc. Fratelli tutti, 283)“, ha sottolineato il Santo Padre.

Questo il comunicato del Vaticano: “La nuova caduta del Pontefice, per fortuna non gravissima, arriva a poco più di un mese da quella del 6 dicembre, sempre a Casa Santa Marta, che gli aveva procurato un vistoso livido sul lato destro del viso. Interpellato allora dai giornalisti, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva spiegato che “l’ematoma è conseguenza di una contusione”, e che il Pontefice “ha battuto il mento sul comodino”. Francesco ha comunque mantenuto questa mattina la sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste.