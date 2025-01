Lacrime in Campania, Nicoletta muore a soli 36 anni. Gli amici: “È straziante”

Si terranno questa mattina, 23 gennaio, i funerali di Nicoletta Ricciardi, la giovane donna di Marcianise, in provincia di Caserta, morta a soli 36 anni, stroncata da un brutto male.

Marcianise piange Nicoletta: morta a soli 36 anni

Molto conosciuta in zona, Nicoletta era sorella di un consigliere comunale, nonché proprietario di un noto negozio di elettronica della zona. Pare che il decesso della giovane si leghi ad una grave malattia, forse un tumore. I funerali saranno celebrati alle ore 10:00 nella chiesa di Santa Maria della Libera.

In tanti hanno voluto ricordare Nicoletta sui social postando foto e messaggi a lei dedicati. Un amico ha scritto: “Voglio ricordarti per sempre così! Momenti felici, spensierati e ricchi di gioia. Ci conosciamo dalla prima elementare, scuole medie e poi da adulti ci siamo di nuovo ritrovati. Ricordo come fosse ieri quella bambina timida, educata, sempre al suo posto. Ti voglio bene e ti porterò sempre nel mio cuore”.

“E’ straziante. Riposa in pace Nicoletta, balla tra gli angeli, come un tempo lo abbiamo fatto insieme” – è il post di un’altra amica della 36enne. Anche il Campania Felix – Asi Calcio di Marcianise ha espresso il suo cordoglio: “Tutto lo staff si stringe intorno all’amico Angelo (presidente Olympique Marcianise) per la prematura scomparsa dell’amata sorella Nicoletta. Alla famiglia Ricciardi le nostre più sentite condoglianze”.