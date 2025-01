Bulli rubano le scarpe ad alunno, la scuola: “Colpa dei genitori che lo vestono di marca”

L’episodio capitato in una scuola di Valdobbiadene (Treviso) ha attirato l’attenzione di tantissime persone. A farne le spese un alunno di 14 anni, che durante l’ora di educazione fisica ha subito un attacco di bullismo dai suoi compagni, che gli hanno rubato le scarpe e lo hanno costretto a tornare a casa scalzo.

La scuola, secondo quanto riportato dai giornali e dalla prima versione della famiglia, avrebbe puntato il dito sui genitori del ragazzino vittima di bullismo da parte di alcuni compagni, dichiarando che gli stessi genitori avrebbero sbagliato a mandare il proprio figlio a scuola con scarpe costose o altri tipi di vestiti di marca.

I bulli rubano le scarpe ad un alunno di Valdobbiadene ma la scuola attacca i genitori della vittima

Il 14enne, dopo essere finito sotto le grinfie dei bulli i quali gli hanno strappato le scarpe dai piedi durante l’ora di palestra, costringendolo a tornare a casa scalzo, a quanto pare si sarebbe chiuso in sé stesso. Evitando ogni tipo di rapporto, sia con i suoi coetanei che con i suoi genitori. La scuola però non ha voluto attaccare i bulli ma bensì “giustificare” l’accaduto per colpa dei vestiti indossati dalla vittima

Il caso in poco tempo è finito sui social provocando uno tsunami di reazioni. Al momento, pare, che la famiglia del giovane non avrebbe sporto alcuna denuncia. Tanta la solidarietà per il giovane ragazzo e tanti i commenti contro la scuola che in un caso del genere ha tutelato i bulli, addossando ogni tipo di colpa alla famiglia dell’alunno.

In merito a ciò la scuola non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione, se non avere dei colloqui con la famiglia della vittima.