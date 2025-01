Dramma in Campania, con l’auto si schianta contro la segnaletica: gravi mamma e figlio

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri a Sarno, in provincia di Salerno, dove sono rimasti gravemente feriti un sacerdote e sua mamma.

Incidente a Sarno: feriti sacerdote e sua mamma

Il sacerdote era alla guida della sua auto, con sua madre al lato passeggero, quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro la segnaletica presente sulla carreggiata per delimitare l’area di un cantiere stradale. La perdita di controllo della vettura potrebbe legarsi ad una distrazione o ad un malore improvviso ma saranno le indagini a chiarirlo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno cercato, con grande sforzo, di estrarre mamma e figlio rimasti incastrati nell’abitacolo completamente accartocciato dell’auto. Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati immediatamente presso il più vicino ospedale, a seguito dell’intervento dei sanitari del 118. In particolare la madre, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, versa in condizioni critiche.

I due vivono in provincia di Arezzo ma in quel momento si stavano dirigendo a Ferrandina, nel Materano, loro paese d’origine. Al momento non vi sono aggiornamenti sul loro stato di salute. Soltanto poco prima, nel Napoletano, tra Lago Patria e Varcaturo, a perdere la vita per un tragico incidente in moto è stata Marilena Romano, una giovane infermiera deceduta a soli 31 anni.