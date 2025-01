Paura per Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è in ospedale: “Poteva andare peggio”

Brutta disavventura per Giovanna Civitillo, la showgirl di Vico Equense (in provincia di Napoli) e moglie di Amadeus, che sarebbe rimasta vittima di un grave incidente finendo in ospedale. Lei stessa ha diffuso la notizia sui social senza però chiarire nel dettaglio cosa sia successo.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è in ospedale

“Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano“ – ha scritto la Civitillo sui suoi profili social, postando una foto che la ritrae con un braccio fasciato, l’altro con una flebo attaccata e una vistosa escoriazione tra le labbra e il mento.

In tanti hanno inondato la foto di commenti e messaggi d’affetto, tra fan e personaggi del mondo dello spettacolo, preoccupati per le condizioni di salute della collega. Anche Amadeus ha risposto al contenuto dedicando a sua moglie dei cuori. Supporto anche da Antonella Clerici che proprio lo scorso giugno aveva fatto un simile annuncio per dare notizia del suo intervento (un’operazione di asportazione a carico delle ovaie).

La showgirl non ha svelato nulla sulle dinamiche dell’infortunio, limitandosi a condividere il post dall’ospedale per ringraziare il personale sanitario che le ha fornito assistenza. Potrebbe essersi trattato di un incidente domestico, una violenta caduta o uno schianto in auto, tutte ipotesi che al momento la diretta interessata non ha confermato.