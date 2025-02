Napoli tra le città più ricercate dai viaggiatori di tutta Italia: batte New York, Ibiza e Dubai

Una nuova ricerca pone Napoli tra le città più apprezzate dai turisti a livello nazionale e internazionale: è quella condotta da Parclick, il portale leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, che colloca la città partenopea tra i primi posti della classifica delle mete più ricercate in assoluto dagli italiani.

Napoli tra le città più cercate dagli italiani: la classifica di Parclick

Stando alle ricerche effettuate nell’anno 2024, Napoli si attesta come la città italiana più ricercata dai viaggiatori della Penisola, ponendosi al quarto posto della classifica generale che vede in testa Parigi, Amsterdam e Londra.

“Napoli è la città italiana più cliccata dai viaggiatori della Penisola! Il 2024 si chiude con un risultato straordinario per il turismo nella città: secondo i dati analizzati da Parclick.it, Napoli è al quarto posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani, con un incremento della domanda del 19% rispetto all’anno precedente” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“Dopo Parigi, Amsterdam e Londra, la bellezza, la storia e la cultura della nostra città conquistano sempre più visitatori, che la scelgono per un’esperienza unica. Un boom di ricerche sul web che testimonia come Napoli sia sempre più protagonista nel panorama turistico internazionale”.

Città più “cliccate”: la classifica completa