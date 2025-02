Buongiorno titolare in Napoli-Udinese? La scelta di Antonio Conte per domenica sera

Le ultime sulle condizioni di Alessandro Buongiorno in vista della partita di domenica sera tra Napoli e Udinese. A riportare gli aggiornamenti è il Corriere dello Sport, che in data odierna, ha parlato della situazione attorno il centrale ex Torino.

La scelta di Conte su Buongiorno in vista di Napoli-Udinese. Le ultime

“Domenica contro i friulani ritroverà quelle sensazioni perse proprio subito dopo la partita dell’andata, quando una caduta in allenamento gli procurò un brutto infortunio alla schiena. Conte è pronto a rimandarlo in campo dopo quasi due mesi d’assenza“.

“Lo stop è stato snervante, il recupero nei tempi più o meno previsti, ma ora il corazziere torinese è pronto per tornare in campo e lo farà domenica sera al Maradona, dove nelle ultime settimane c’era stato, ma solo per dare supporto psicologico ai compagni. Quasi due mesi dopo, per la precisione 57 giorni, si rimetterà la maglia azzurra da titolare dopo che era andato in panchina domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma, respirando nuovamente l’aria dei convocati“.

Queste sono invece le ultime parole pronunciate dal tecnico azzurro sulle condizioni del difensore italiano: “Ha iniziato questa settimana a lavorare con noi, è come se dovesse fare una preparazione fisica. Ha perso un po’ di massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista. E’ molto importante avere il feedback del calciatore, non mi è mai piaciuto spingere i calciatori, forzarli, ho avuto anche io tanti infortuni e so che l’infortunio deve essere auto-gestito anche mentalmente e si deve sentire pronto. Stiamo allenando Alessandro, è in gruppo con delle cautele, non so adesso, è molto soggettiva. Lo ascolteremo e non forzeremo mai, nel momento in cui mi dirà sono pronto lui tornerà”.